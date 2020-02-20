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Одноклубник Головина Глик вошел в команду недели в FIFA 20

20 февраля 2020, 06:48

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самые высокие рейтинги получили нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, голкипер «Баварии» Мануэль Нойер и полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала — все по 90 OVR.

Также в команду недели вошел защитник «Монако» Камиль Глик?. Его информ-карточка имеет рейтинг 85 OVR.

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.

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