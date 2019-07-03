"Манчестер Юнайтед" стал партнером PES 2020

Konami объявила о заключении партнерского соглашения с "Манчестер Юнайтед"​. Как сообщает пресс-служба японской компании, ведущие футболисты английской команды получат невероятный уровень детализации, который позволит игрокам нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2020 узнавать их по особенному стилю движений. Также в игре будет детально проработан домашний стадион клуба "Олд Траффорд".

Ожидается, что в будущем в режиме myClub в качестве легендарных игроков могут быть добавлены знаменитые экс-футболисты "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ранее партнером PES 2020 стал другой английский клуб - "Арсенал".