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«Лацио» станет партнером PES 2021

05:20
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Футбольный клуб «Лацио» подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора eFootball PES 2021, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Официально об этом объявят в ближайщие дни.

Ведущие игроки римской команды получат невероятный уровень детализации, который позволит игрокам в PES узнавать их по особенному стилю движений. Ранее партнером игры стал другой клуб Рима — «Рома».

Ожидается, что в будущем в режиме myClub в качестве легендарных игроков могут быть добавлены знаменитые экс-футболисты «Сан-Паулу».

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