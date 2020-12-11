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«Лацио» стал партнером PES 2021. Игрокам подарили Гаскойна и Саласа

11 декабря 2020, 05:51
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Футбольный клуб «Лацио» подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора eFootball PES 2021. Как сообщает пресс-служба японской компании, ведущие игроки римской команды получат невероятный уровень детализации. Также в игре будет детально проработан домашний стадион.

По случаю заключения партнерского соглашения, игрокам в режиме MyClub были подарены легендарные карточки Пола Гаскойна и Марсело Саласа, которые выступали за «Лацио».

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