Кубок Надежды по киберфутболу: определились финалисты

Продолжается Кубок Надежды — онлайн-турнир среди известных спортсменов по киберфутболу, который проводит «СЭ». Пятница, 27 марта, — время полуфиналов.

Все матчи турнира можно смотреть в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ».

Пары 1/2 финала

Артем Кулишев (Манчестер Сити) — Дмитрий Скопинцев (ПСЖ) — 1:2

Николай Обольский (Ливерпуль) — Михаил Осинов (Ливерпуль) — 3:1

Игра — 27 марта в 19.00 (мск).

В финале в воскресенье, 29 марта, сыграют защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев (ПСЖ) и форвард «Нижнего Новгорода» Николай Обольский (Ливерпуль). Время будет названо позже.

Кубок Надежды: сетка турнира. Фото «СЭ»

Результаты 1/4 финала

Николай Обольский (Ливерпуль) — Раванелли (ПСЖ) — 6:3

Даниил Медведев (Бавария) — Михаил Осинов (Ливерпуль) — 1:2

Дмитрий Скопинцев (ПСЖ) — Александр Орехов (Ювентус) — 3:0

Михаил Бердин (Ливерпуль) — Артем Кулишев (Манчестер Сити) — 0:5

Коэффициенты на турнир — в линии букмекерской компании «Лига Ставок».

Прямые трансляции матчей можно смотреть на канале «СЭ» в YouTube под живой комментарий ведущих. После окончания встреч участники в прямом эфире делятся своими впечатлениями.

Оставайтесь онлайн! Будет интересно!