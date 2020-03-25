«Кубок Надежды»: четвертьфиналы. «СЭ» запустил онлайн-турнир по FIFA 20 среди спортсменов

В среду, 25 марта, стартовал «Кубок Надежды» — онлайн-турнир среди известных спортсменов по FIFA 20, который проводит «СЭ».

Все матчи турнира можно смотреть в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ».

Пары 1/4 финала «Кубка Надежды»

Даниил Медведев (Бавария) — Михаил Осинов (Ливерпуль) — 1:2

Игра — 25 марта в 21.05 (мск)

Николай Обольский (Ливерпуль) — Раванелли (ПСЖ) — 6:3

Игра — 25 марта в 17.45 (мск)

Иван Миладинович (Ливерпуль) — Артем Кулишев (Манчестер Сити)

Дмитрий Скопинцев (ПСЖ) — Александр Орехов (Ювентус)

Приносим извинения за технические задержки.

«Кубок Надежды»: сетка плей-офф. Фото «СЭ»

В полуфинале встретятся Осинов — Обольский и победители пар Миладинович/Кулишев — Скопинцев/Орехов.

Коэффициенты на турнир — в линии букмекерской компании «Лига Ставок».

Прямые трансляции матчей можно будет смотреть на канале «СЭ» в YouTube под живой комментарий ведущих. После окончания встреч участники в прямом эфире делятся своими впечатлениями.

Оставайтесь онлайн! Будет интересно!