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Кокорин и Соболев проведут благотворительный матч в CS:GO: средства пойдут на помощь врачам

3 мая 2020, 16:30
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин опубликовал в Instagram новую сторис, в которой рассказал об участии в благотворительном матче по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

В команде 29-летнего Кокорина также сыграют: его брат Кирилл, Александр Соболев («Спартак»), Алан Чочиев («Балтика»), Гена Куропаткин.

Состав Кокорина проведет матч в CS:GO против команды Центра Киберспорта «Prostor Telecom». Прямая трансляция пройдет 7 мая в 21.00 (мск) — здесь.

Вырученные средства от благотворительной игры пойдут на помощь врачам из Алтайского края, которые борются с коронавирусом.

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