Головин получил особую морозную карточку в FIFA 21

В FIFA 21 в режиме Ultimate Team вышел специальный набор карточек. В «морозную» команду вошли 11 игроков, которые получили повышение характеристик и смену позиций.

В состав «морозного» состава вошел и полузащитник «Монако» Александр Головин, получивший карточку на позиции правого защитника. Общий рейтинг — 83 OVR.

#FUTFreeze has arrived ????



-Special Player Items featuring position swaps along with permanent upgrades that leverage stat adjustments with those new roles in mind

-Daily Player & Puzzle SBCs

-Objectives & morehttps://t.co/ZBt309Ka4w pic.twitter.com/qDZ3ahMm5C — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 11, 2020

Головин из-за травмы не играл с 30 августа. В нынешнем сезоне Головин провел только два матча в составе монегасков.