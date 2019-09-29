FaZe Clan заключила партнерство с футбольным клубом «Манчестер Сити». Об этом киберспортивная организация сообщила в Twitter.

Представители футбольного клуба отметили, что такого рода сотрудничество поможет сблизить аудитории футбола и киберспорта. FaZe Clan и «Манчестер Сити» планируют создавать контент с талантами и игроками, а также проводить эксклюзивные события для фанатов в США и во всем мире.

Организации также соберут своих игроков в FIFA на одной тренировочной базе и выпустят совместную лимитированную серию продуктов. Под тегом FaZe Clan играет британец Тассаль «Tass» Рушан, а за «Манчестер Сити» выступают пять китайских игроков и британец Шон «Shellzz» Спрингетт.