В среду, 25 марта, стартовал онлайн-турнир «Кубок Надежды» среди известных спортсменов по FIFA 20.

В четвертьфинале встретятся пятая ракетка мира по теннису Даниил Медведев (играет за «Баварию») и полузащитник «Ростова», сын экс-капитана желто-синих Михаил Осинов-младший («Ливерпуль»).

Матч начнется в 21.05 (по мск).

«СЭ» проведет на своем YouTube-канале прямую видеотрансляцию игры Медведев — Осинов с комментарием ведущего.

Итоги игрового дня мы подведем в нашей студии.