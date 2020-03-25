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Теннисист Медведев играет в FIFA! Прямая видеотрансляция — в 21.05

25 марта 2020, 20:55
Даниил Медведев («Бавария») vs Михаил Осинов-младший («Ливерпуль»). Фото "СЭ"
Даниил Медведев («Бавария») vs Михаил Осинов-младший («Ливерпуль»). Фото "СЭ"

В среду, 25 марта, стартовал онлайн-турнир «Кубок Надежды» среди известных спортсменов по FIFA 20.

В четвертьфинале встретятся пятая ракетка мира по теннису Даниил Медведев (играет за «Баварию») и полузащитник «Ростова», сын экс-капитана желто-синих Михаил Осинов-младший («Ливерпуль»).

Матч начнется в 21.05 (по мск).

«СЭ» проведет на своем YouTube-канале прямую видеотрансляцию игры Медведев — Осинов с комментарием ведущего.

Итоги игрового дня мы подведем в нашей студии.

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