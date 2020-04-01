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Чалов и Кучаев против Джикии и Соболева: ЦСКА победил «Спартак» в кибердерби, Чалов оформил дубль

1 апреля 2020, 21:00
Федор Чалов, Константин Кучаев, Дмитрий Шнякин, Александр Соболев и Георгий Джикия. Фото twitter.com
Федор Чалов, Константин Кучаев, Дмитрий Шнякин, Александр Соболев и Георгий Джикия. Фото twitter.com
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ЦСКА обыграл «Спартак» (2:1) в матче по FIFA 20. За красно-синих играли хавбек Константин Кучаев и форвард Федор Чалов. За красно-белых — защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев.

В первом тайме счет открыл Джикия — капитан «Спартака» отличился за Соболева в FIFA. Армейцы быстро сравняли счет — Чалов восстановил баланс. На 85-й минуте встречи 21-летний Чалов оформил дубль.

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