Чалов и Кучаев против Джикии и Соболева: ЦСКА победил «Спартак» в кибердерби, Чалов оформил дубль

ЦСКА обыграл «Спартак» (2:1) в матче по FIFA 20. За красно-синих играли хавбек Константин Кучаев и форвард Федор Чалов. За красно-белых — защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев.

В первом тайме счет открыл Джикия — капитан «Спартака» отличился за Соболева в FIFA. Армейцы быстро сравняли счет — Чалов восстановил баланс. На 85-й минуте встречи 21-летний Чалов оформил дубль.