Черышев вошел в команду недели FIFA 20

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Особую карточку с общим рейтингом 82 OVR получил полузащитник сборной России Денис Черышев. В матче против Кипра он отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.