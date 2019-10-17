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Черышев вошел в команду недели FIFA 20

17 октября 2019, 06:20
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Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Особую карточку с общим рейтингом 82 OVR получил полузащитник сборной России Денис Черышев. В матче против Кипра он отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.

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