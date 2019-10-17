Черышев вошел в команду недели FIFA 20
17 октября 2019, 06:20
Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Особую карточку с общим рейтингом 82 OVR получил полузащитник сборной России Денис Черышев. В матче против Кипра он отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
#TOTW ??AVAILABLE NOW !? pic.twitter.com/cxnqgu2gDE— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 16, 2019
Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.