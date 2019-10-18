Virtus.Pro пропустит первый турнир сезона

Российская команда Virtus.Pro приняла решение отказаться от участия в Dota Summit 11. Турнир с призовым фондом 300 тысяч долларов пройдет в Лос-Анджелесе с 7 по 10 ноября.

— Квалы на минор показали, что у состава есть потенциал, но нам нужно время, чтобы его реализовать, а лишнее давление сейчас может только навредить, — приводит пресс-служба команды слова генменеджера Романа Дворянкина. — Кроме того, свою роль сыграли и визовые сложности — крайне высок был риск пропустить турнир из-за неопределенности со сроками рассмотрения наших заявлений. Мы проделали огромную работу в том, что зависит от нас, но есть факторы, на которые мы не можем повлиять. Нам особенно обидно пропускать именно Саммит, на котором мы побеждали три раза подряд, но мы считаем, что турнир ESL в Гамбурге, с которым у нас также связаны самые приятные воспоминания, станет отличным шансом для молодых игроков испытать эмоции полноценного ЛАНа. Именно по его итогам мы примем решение о составе команды.