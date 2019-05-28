Vega Squadron победила на Qi Invitational Europe

Vega Squadron обыграла Singularity Esports в финале Qi Invitational Europe по Dota 2 со счетом 3:0 и стала победителем чемпионата. Команда Алексея "j4" Липая заработала 7 тысяч долларов, а второй финалист — 3 тысячи долларов.

Vega провела групповой этап без поражений, выйдя в основную стадию с первого места. В полуфинале коллектив переиграл PRIES со счетом 2:0 и вышел в финал. Команда Ярослава "Miposhka" Найденова вышла в плей-офф со второго места из группы B, после чего одолела Winstrike Team и стала вторым финалистом соревнования.

Qi Invitational Europe прошел с 25 по 27 мая в онлайне. Призовой фонд турнира составил 10 тысяч долларов.