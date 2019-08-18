«SoNNeikO» и «Puppey» сыграют в матче всех звезд на The International 2019

Акбар «SoNNeikO» Бутаев и Клемент «Puppey» Иванов выступят в матче All-Star на The International 2019 по Dota 2. Киберспортсмены заслужили это право, попав в топ лучших игроков группового этапа турнира.

Участники шоуматча определялись по количеству очков, которые они заработали в фэнтези-лиге. От каждой команды на игру мог попасть только один киберспортсмен.

Матч всех звезд состоится 22 августа. Составы команд и точное время начала игры организаторы объявят позднее.

Участники шоу-матча: Цзянь Шень «Dy» Чонг (Vici Gaming), Йохан «pieliedie» Острем (Newbee.TI9), Тимоти «Tims» Рандрап (TNC Predator), Саид Самаил «SumaiL» Хассан (Evil Geniuses), Лу «Somnus M» Яо (PSG.LGD), Акбар «SoNNeikO» Бутаев (Natus Vincere), Майк «miCKe» Нгуен (Alliance), Топиас «Topson» Таавитсайнен (OG), Сун «dark» Жуньси (Keen Gaming), Клемент «Puppey» Иванов (Team Secret).

Valve пока официально не назвала игроков, однако по итогам фэнтези состав участников должен быть таким.