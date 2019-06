Royal Never Give Up стала чемпионом WePlay! Dota 2 Tug of War: Dire Asia

Royal Never Give Up выиграла WePlay! Dota 2 Tug of War: Dire Asia. В финале турнира она победила Neon Esports со счетом 3:0. За победу китайский коллектив заработал слот на WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon.

На пути к решающему матчу RNG выбила из чемпионата Invictus Gaming и Newbee, а команда из Филиппин победила EVOS Esports, MYSG и BOOM ID.

WePlay! Dota 2 Tug of War: Dire Asia прошел с 28 мая по 2 июня в онлайне. 12 команд разыграли 15 тысяч долларов и слот на LAN-финале в сетке формата single-elimination. Встречи прошли до двух побед, решающий матч — до трех.