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Роман Дворянкин: «Настроены обыграть PSG.LGD»

19 августа 2019, 08:06

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал, что состав по Dota 2 настроен победить PSG.LGD в первом раунде верхней сетки The International 2019. Об этом он сообщил в Twitter .

Virtus.pro заняла четвертое место в группе В. Она одержала три победы, дважды сыграла вничью и три раза уступала в сериях best-of-2. PSG.LGD выбрала коллектив первым соперником в плей-офф как лидер группы А.

The International 2019 проходит с 15 по 25 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира составляет более 33 миллионов долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/roman-dvoryankin-nastroeny-obygrat-psg-lgd

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