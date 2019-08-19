Роман Дворянкин: «Настроены обыграть PSG.LGD»
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал, что состав по Dota 2 настроен победить PSG.LGD в первом раунде верхней сетки The International 2019. Об этом он сообщил в Twitter .
По итогам сегодняшнего дня имею сказать следующее:— Roman Dvoryankin (@dvoryrom) August 18, 2019
1. Реальность в отеле игроков сильно лучше того, что показывает менеджер состава в инстаграм-шоу «Шишков и Решка»
2. Прошли в верхнюю сетку как и планировали, хоть и было сложновато
3. Настроены обыграть ПСЖ
4. Сегодня отдыхаем
Virtus.pro заняла четвертое место в группе В. Она одержала три победы, дважды сыграла вничью и три раза уступала в сериях best-of-2. PSG.LGD выбрала коллектив первым соперником в плей-офф как лидер группы А.
The International 2019 проходит с 15 по 25 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира составляет более 33 миллионов долларов.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/roman-dvoryankin-nastroeny-obygrat-psg-lgd