Роман Дворянкин: «Настроены обыграть PSG.LGD»

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал, что состав по Dota 2 настроен победить PSG.LGD в первом раунде верхней сетки The International 2019. Об этом он сообщил в Twitter .

По итогам сегодняшнего дня имею сказать следующее:



1. Реальность в отеле игроков сильно лучше того, что показывает менеджер состава в инстаграм-шоу «Шишков и Решка»

2. Прошли в верхнюю сетку как и планировали, хоть и было сложновато

3. Настроены обыграть ПСЖ

4. Сегодня отдыхаем — Roman Dvoryankin (@dvoryrom) August 18, 2019

Virtus.pro заняла четвертое место в группе В. Она одержала три победы, дважды сыграла вничью и три раза уступала в сериях best-of-2. PSG.LGD выбрала коллектив первым соперником в плей-офф как лидер группы А.

The International 2019 проходит с 15 по 25 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира составляет более 33 миллионов долларов.