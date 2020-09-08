Призовой фонд The International 10 превысил 36 миллионов долларов
8 сентября 2020, 16:45
Призовой фонд The International 10 превысил отметку в 36 миллионов долларов США. Эта сумма была достигнута примерно за 105 с половиной дней, прошедших с релиза Боевого пропуска 2020.
Напомним, что турнир имеет самый высокий призовой фонд в истории Dota 2 и киберспорта — прошлогодний рекорд ($ 34 330 068) был побит 26 августа.
Дополнительная информация:
https://dota2.net/news/42408-prizovoy-fond-the-international-10-prevysil-36-mln