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Ninjas in Pyjamas покинули WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon

20 февраля 2020, 09:54

Ninjas in Pyjamas уступили Aggressive Mode в матче группового этапа WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon. Коллектив Питера «ppd» Дагера занял четвертое место в группе В и покинул чемпионат.

A-Mode сыграет с Nigma в решающем матче квартета В за посев в плей-офф. WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon проходит в Киеве с 19 по 23 февраля. Призовой фонд соревнования составляет 300 тысяч долларов. Победитель заработает 130 тысяч.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/ninjas-in-pyjamas-pokinuli-weplay-dota-2-tug-of-war-mad-moon

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