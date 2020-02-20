КБУ покинула отборочные на World Electronic Sports Games 2019
20 февраля 2020, 08:40
КБУ уступила Strange Squad в первом раунде нижней сетки отборочных на World Electronic Sports Games 2019 по Dota 2. Коллектив Ярослава «NS» Кузнецова проиграл со счетом 0:2 и покинул квалификацию на чемпионат.
Strange Squad прошла в следующий этап отборочных, где встретится с URSUS Gaming. Закрытая российская квалификация на World Electronic Sports Games 2019-2020 проходит с 16 по 21 февраля в онлайне. Команды разыгрывают слот в финальном этапе отборочных для России. Победитель квалификации сразится с Mint Spirit за квоту на LAN-финал чемпионата.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/kbu-pokinula-otborochnye-na-world-electronic-sports-games-2019
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