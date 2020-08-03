Infamous и Gorillaz-Pride выступят на ESL One Thailand 2020

Infamous обыграла Gorillaz-Pride в финале верхней сетки американской квалификации на ESL One Thailand 2020 по Dota 2 и прошла в основную часть турнира. Матч закончился со счетом 3:0.

Gorillaz-Pride также выступит на основном турнире. В финале нижней сетки команда Argius победила Omega Gaming из Боливии со счетом 3:2.

Матчи американского дивизиона ESL One Thailand 2020 пройдут с 8 по 30 августа в онлайне. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 65 тысяч долларов. У турнира также будет азиатский дивизион, матчи которого начнутся 20 августа.