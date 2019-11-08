HellRaisers выбили Ad Finem из DOTA Summit 11

HellRaisers обыграли Ad Finem со счетом 2:1 в матче группового этапа DOTA Summit 11. Коллектив Ярослава «Miposhka» Найденова заработал первую победу на чемпионате и поборется за выход в плей-офф с проигравшим из пары Chaos — Geek Fam.

Ad Finem покинула чемпионат. Коллектив Гиоргоса «SsaSpartan» Гианнокопулоса занял 7-8 место и заработал 12 тысяч долларов. Ранее выступление на турнире завершила paiN Gaming. Бразильский коллектив занял четвертую строчку в турнирной таблице группы А.

DOTA Summit 11 проходит с 7 по 10 ноября в Лос-Анджелесе. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов и 660 рейтинговых очков Dota Pro Circuit. Победитель получит слот на MDL Chengdu Major.