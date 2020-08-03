«Ghostik» и «KingR» официально покинули B8 Esports

Игроки в Dota 2 Андрей «Ghostik» Кадык и Ринат «KingR» Абдуллин ушли из организации B8 Esports. Информация об этом появилась в официальном Twitter клуба. Где киберспортсмены продолжат карьеру, неизвестно.

«Ghostik» и «KingR» присоединились к команде в феврале 2020 года. Вместе с ними состав поучаствовал в ряде турниров и отборочных, но поднялся выше 5-6 места. В апреле оба игрока покинули основной ростер.

7 июня B8 Esports представила новый состав. В него вошли Ремко «Crystallis» Аретс, Олег «Lasthero-» Демидович, Энис «5up» Эльфки и Дмитрий «Fishman» Полищук. 8 июня команда прервала серию поражений, которая длилась два месяц.