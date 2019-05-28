Gambit Esports начнет ESL One Birmingham 2019 матчем с Alliance

Организаторы ESL One Birmingham 2019 по Dota 2 объявили расписание турнира. В первом матче группы В Gambit Esports сыграет с Alliance. Встреча начнется 28 мая в 19.00 по московскому времени. Откроет турнир противостояние между OG и Ninjas in Pyjamas.

Групповой этап пройдет с 28 по 30 мая. Формат предполагает систему GSL с матчами до двух побед. Два лучших коллектива из каждой группы начнут плей-офф с верхней сетки, а команды, занявшие 3-4 места, — с нижней. Клубы, которые остановятся на 5-6 строчках, покинут турнир.

ESL One Birmingham 2019 состоится с 28 мая по 2 июня в Великобритании. Призовой фонд турнира составит 300 тысяч долларов. Чемпионат не вошел в Dota Pro Circuit 2018/2019, поэтому участники не получат рейтинговых очков для The International.