"Ceb": "Сделаю все, чтобы очистить свое имя"

Игрок OG Себастьян "Ceb" Дебс сказал, что жалеет о своих словах. Ранее игрок в Dota 2 во время соревнований оскорбил русскоязычных игроков. В частности, он назвал одного из них "собакой из страны третьего мира", "шлюхами" и "шизофреничными животными", а также заявил, что такие игроки ради рейтинга готовы "продать матерей".

- Я считаю, что всем людям нужно давать второй шанс. Когда в окружающем мире люди ошибаются, я даю им шанс исправиться — но, безусловно, не мне решать, давать ли второй шанс мне самому. Я постараюсь сделать все, чтобы подобного больше не происходило, и вы смогли увидеть на реальном деле, что я сожалею и что я готов компенсировать то, что совершил, - цитирует игрока Cybersport.ru. - Я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы очистить свое имя перед болельщиками и профессиональными игроками. Это было глупой ошибкой, но я считаю, что любое событие — это возможность для развития; возможность для того, чтобы учиться на допущенных ошибках.