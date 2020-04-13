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Звезды сборной России обыграли хоккеистов «Трактора» в CS:GO

13 апреля 2020, 22:34
Игорь Ожиганов. Фото Twitch
Игорь Ожиганов. Фото Twitch

Хоккеисты сборной России и «Трактора» провели шоу-матч в CS:GO. Организатором игры выступил киберспортивный клуб Cyber TRAKTOR.

За Россию играли Евгений Кузнецов, Антон Бурдасов, Василий Демченко, Максим Мамин и Игорь Ожиганов. За «Трактор» — Андрей Попов, Александр Шаров, Марсель Шолохов, Андрей Ерофеев и Данил Мокрушев.

Сборная России выиграла два матча на двух картах (16:2 на Mirage и 16:2 на Dust2). В обеих встречах лучшим был признан Игорь Ожиганов.

Трансляция матчей доступна на Twitch.

Смотрите Шоу-матч | Звезды сборной России vs ХК «Трактор» | BO3 | by Gromjkee & PCH3LK1N от CSRuHub на www.twitch.tv

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