Звезды сборной России обыграли хоккеистов «Трактора» в CS:GO

Хоккеисты сборной России и «Трактора» провели шоу-матч в CS:GO. Организатором игры выступил киберспортивный клуб Cyber TRAKTOR.

За Россию играли Евгений Кузнецов, Антон Бурдасов, Василий Демченко, Максим Мамин и Игорь Ожиганов. За «Трактор» — Андрей Попов, Александр Шаров, Марсель Шолохов, Андрей Ерофеев и Данил Мокрушев.

Сборная России выиграла два матча на двух картах (16:2 на Mirage и 16:2 на Dust2). В обеих встречах лучшим был признан Игорь Ожиганов.

Трансляция матчей доступна на Twitch.