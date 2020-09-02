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«В тебя даже не стреляли». Баскетболист Мозгов высмеял эйс рэпера L'One в CS:GO

16:43
Леван Горозия и Тимофей Мозгов. Фото instagram.com
Леван Горозия и Тимофей Мозгов. Фото instagram.com
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Известный рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, опубликовал в Instagram отрывок игры за сторону спецназа в CS:GO на карте Cache. Российский исполнитель показал подписчикам, как сделал эйс (убил всю команду соперников — прим. «СЭ») в одном из раундов.

«Пусть полежит тут. Иногда и палка стреляет», — написал в Instagram L'One.

«*** это не считается. Они в тебя даже не стреляли», — отреагировал центровой «Химок» Тимофей Мозгов.

«Го один на один», — ответил ему Леван Горозия, добавив три эмоджи смеха.

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