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Team Unique и Saints сыграют за выход в гранд-финал квалификации Vulkan Fight Series

10:20

Team Unique победила HONORIS, а Saints одолели VRTX Esports в первом этапе отборочных на Vulkan Fight Series CS:GO. Победители встретятся в следующем раунде верхней сетки в матче за выход в гранд-финал квалификации.

В нижней сетке отборочных HONORIS обыграла VRTX Esports. В следующем этапе польский коллектив сразится с проигравшим из пары Team Unique — Saints.

Основная стадия Vulkan Fight Series пройдет с 9 по 16 декабря. На чемпионате выступят 20 коллективов, которые разделят призовой фонд в размере 45 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/team-unique-i-saints-sygrayut-za-vykhod-v-grand-final-kvalifikacii-na-vulkan-fight-series-cs-go

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