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Инвентарь Смолова в CS:GO оценили в сумму более миллиона рублей

6 апреля 2020, 23:50
Федор Смолов. Фото AFP Инвентарь Федора Смолова в CS:GO. Фото CYBERSLOVO
Федор Смолов. Фото AFP
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Telegram-канал «CYBERSLOVO» оценил инвентарь форварда «Сельты» Федора Смолова в сумму более 13 тысяч долларов, что составляет более миллиона рублей.

У Смолова есть легендарная снайперская винтовка AWP Dragon Lore («История о драконе»). Ее стоимость оценивается в 1800 долларов. Некоторые скины подписаны специальными инициалами — Ink_Smol.

6 апреля команда Смолова обыграла состав защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в шоу-матче по CS:GO (общий счет — 2:0).

Инвентарь Федора Смолова в CS:GO. Фото CYBERSLOVO
Инвентарь Федора Смолова в CS:GO. Фото CYBERSLOVO

Команда Смолова победила состав Зинченко в матче по CS:GO

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