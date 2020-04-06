Инвентарь Смолова в CS:GO оценили в сумму более миллиона рублей

Telegram-канал «CYBERSLOVO» оценил инвентарь форварда «Сельты» Федора Смолова в сумму более 13 тысяч долларов, что составляет более миллиона рублей.

У Смолова есть легендарная снайперская винтовка AWP Dragon Lore («История о драконе»). Ее стоимость оценивается в 1800 долларов. Некоторые скины подписаны специальными инициалами — Ink_Smol.

6 апреля команда Смолова обыграла состав защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в шоу-матче по CS:GO (общий счет — 2:0).

Инвентарь Федора Смолова в CS:GO. Фото CYBERSLOVO

Команда Смолова победила состав Зинченко в матче по CS:GO