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Два игрока Natus Vincere вошли в топ-5 года в пистолетных раундах

03:07
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Портал HLTV.org опубликовал рейтинг лучших игроков в пистолетных раундах в 2020 году. При составлении учитывались только матчи против команд из топ-30 мирового рейтинга.

Возглавил список представитель Team Vitality Матье «ZywOo» Эрбо. Второе место занял украинец Александр «s1mple» Костылев из Natus Vincere, а замкнул тройку Кристиан «k0nfig» Винеке из Complexity Gaming.

Также в пятерку вошел россиянин Денис «electronic» Шарипов, выступающий за NaVi.

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