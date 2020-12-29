Два игрока Natus Vincere вошли в топ-5 года в пистолетных раундах
03:07
Портал HLTV.org опубликовал рейтинг лучших игроков в пистолетных раундах в 2020 году. При составлении учитывались только матчи против команд из топ-30 мирового рейтинга.
Возглавил список представитель Team Vitality Матье «ZywOo» Эрбо. Второе место занял украинец Александр «s1mple» Костылев из Natus Vincere, а замкнул тройку Кристиан «k0nfig» Винеке из Complexity Gaming.
Также в пятерку вошел россиянин Денис «electronic» Шарипов, выступающий за NaVi.
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