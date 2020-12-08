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Chaos снялась с IEM Global Challenge и закрыла состав по CS:GO

10:40

Состав Chaos по CS:GO отказался от участия в IEM Global Challenge 2020. Турнир должен был стать последним для команды под тегом клуба. Представители организации заявили о закрытии ростера по шутеру Valve.

Команда снялась с IEM Global Challenge 2020, так как не сможет прилететь в Европу, где пройдет соревнование, из-за проблем со здоровьем у одного или нескольких участников состава. Подробности ситуации не раскрываются.

Место коллектива на турнире займет BIG — организаторы планировали пригласить Team One или Triumph, но в условиях пандемии коронавируса их перелет в другой регион стал невозможен.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/chaos-snyalas-s-iem-global-challenge-i-zakryla-sostav-po-cs-go

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