Chaos снялась с IEM Global Challenge и закрыла состав по CS:GO

Состав Chaos по CS:GO отказался от участия в IEM Global Challenge 2020. Турнир должен был стать последним для команды под тегом клуба. Представители организации заявили о закрытии ростера по шутеру Valve.

Команда снялась с IEM Global Challenge 2020, так как не сможет прилететь в Европу, где пройдет соревнование, из-за проблем со здоровьем у одного или нескольких участников состава. Подробности ситуации не раскрываются.

Место коллектива на турнире займет BIG — организаторы планировали пригласить Team One или Triumph, но в условиях пандемии коронавируса их перелет в другой регион стал невозможен.