Сборная России вышла в плей-офф на чемпионате мира в миксте

Сборная России на чемпионате мира среди смешанных команд победила Финляндию (7:5) и вышла в плей-офф. На турнире в шотландском Абердине Россию представляют Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова.

Россияне лидируют в группе Е с шестью победами в шести матчах. В четверг сборной предстоит заключительная игра группового турнира против Франции.

Чемпионат мира в миксте

Группа E

Россия — Финляндия — 7:5