Россиянки сыграют с канадками в полуфинале юниорского чемпионата мира

Женская сборная России по керлингу встретится с командой Канады в полуфинальном матче юниорского чемпионата мира, сообщает ТАСС.

В составе сборной России выступают Влада Румянцева, Вера Тюлякова, Ирина Рязанова и Анастасия Мищенко. В заключительной встрече в четверг россиянки переиграли команду Дании со счетом 11:6, канадки проиграли сборной Южной Кореи (1:7).

По итогам группового этапа четыре лучшие сборные вышли в полуфинал. Первое место заняла команда Южной Кореи (девять побед в девять матчах), вторыми стали канадки (7), третьими — россиянки (6), четвертыми — японки (5). В другом полуфинале южнокорейские спортсменки сыграют со сборной Японии. Полуфинальные встречи пройдут 21 февраля.

Мужская сборная не сумела пробиться в плей-офф, заняв шестое место на групповом этапе.

Соревнования в Красноярске завершатся 22 февраля.