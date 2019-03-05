Брызгалова, Ягудин и Газзаев примут участие в шоу "Русский керлинг" на Первом канале

Первый канал запускает телепроект "Русский керлинг". В этом шоу примут участие известные спортсмены, артисты, телеведущие и музыканты, сообщает 7дней.ру.
В первом выпуске программы примут участие Алексей Ягудин, Евгений Папунаишвили, Марина Ким, Александра Урсуляк, Николай Лукинский, Валерий Газзаев, а "шефство" над командами возьмут российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Тимур Гаджиханов.
Проект стартует 17 марта. Ведущими станут Валдис Пельш и комментатор Павел Занозин.
Дополнительная информация
https://7days.ru/entertainment/cinema/eksklyuziv-anastasiya-bryzgalova-poluchila-rabotu-na-pervom-kanale.htm#
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