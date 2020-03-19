Звезду «Кадетства», задержанного со свидетельницей по делу Кокорина и Мамаева, обвинили в оскорблении представителя власти

Актеру сериала «Кадество» Кириллу Емельянову предъявили обвинение по статье 319 «Оскорбление представителя власти», сообщает Mash.

По этой статье ему грозит штраф до 40 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

Ранее полиция задержала Емельянова и его подругу Екатерину Бобкову. Девушка проходила свидетельницей по делу о драке с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева осенью 2018-го.

По информации источника, сегодня, 18 марта, Бобкова вместе с Емельяновым проводили время. Актер выпил и устроил дебош, а после чего уснул. На место приехала бригада скорой помощи. Когда врачи пытались привести его в чувства, актер избил их.

Кокорин и Мамаев с 10 октября 2018 года по 17 сентября 2019 отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы. В ночь с 7-го на 8-е октября Екатерина Бобкова находилась в компании с футболистами.

В мае 2019-го девушка выпала из окна гостиничного номера в чешской Праге. Бобкова проходила лечение в Москве.