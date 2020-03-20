Радиоведущий и путешественник Виктор Набутов в интервью «СЭ» рассказал, что лежит в больнице в подмосковной Коммунарке из-за подозрения на коронавирус.

— В четверг я вернулся из Куршавеля, где как раз была вспышка, — начал Виктор. — Тут же самоизолировался, хотя и тогда это и не было популярным, ведь инфекция только набирала обороны. В воскресенье почувствовал себя не очень хорошо, вызвал «Скорую помощь». Приехали практически сразу, взяли тест, но я остался дома. В понедельник пошли реальные симптомы, поднялась температура, во вторник стало чуть легче, в среду снова стало хуже, и я решил госпитализироваться.

Ко мне снова приехала «Скорая» и привезла в Комунарку. Сегодня уже чувствую себя хорошо. Ощущение, что все это бессмысленно. Надо сидеть дома на карантине и не паниковать, если нет совсем тяжелых симптомов. Здесь вообще не лечат, ты просто сидишь и ждешь результатов теста. А делают его дней пять.

— Как вас лечат?

— Только полоскание горла. И все. Ну и взяли на анализ кровь.

— Какие были симптомы?

— На самом деле горло у меня не болело, но не чувствую запахов уже четыре дня. Интересно, что у большинства из нашей компании оказались похожие симптомы. Они сейчас в других городах. Поэтому я и решил не рисковать. Но сейчас понимаю, ничего страшного не случилось, если бы остался дома. Старикам тяжело, да. У них бывают осложнения из-за воспаления легких. За этим нужно следить. Сейчас мне звонил товарищ, с которым мы тоже встречались во Франции. Его жена тоже не чувствует запахов, но больше у нее ничего нет — ни простуды, ни температуры. А он наоборот, все чувствует, но у него температура, тяжелое дыхание. Звонят и спрашивают, стоит ли им ехать в больницу. Считаю, что если совсем все плохо, обратиться за помощью надо, но лучше самостоятельно следить за внутренним состоянием. (Дмитрий Зимин)

Полное интервью с Виктором Набутовым можно прочитать здесь