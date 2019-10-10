«Такой колхоз был бы более справедливым». Путин предложил распределять деньги компаний в спорте через фонд
Президент России Владимир Путин предложил новую схему финансирования российского спорта. По его мнению, инвесторам клубов можно направлять средства в общий фонд и распределять по командам. С таким вопросом в ходе совета по спорту при Президенте РФ в Нижнем Новгороде выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
— Все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда справедливо распределяться по всем командам. Такой колхоз был бы более справедливым, чем-то, что мы видим сегодня — соревнование кошельков. Насколько это реализуемо, — сказал Путин и обратился к президенту РФС Александру Дюкову.
Путин предложил новую схему финансирования футбола: Все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда справедливо распределяться по всем командам. Такой колхоз был бы более справедливым, чем сегодняшнее соревнование кошельков pic.twitter.com/mQqOfxMo9H— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 октября 2019 г.