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Скончался экс-руководитель российских арбитров

16 сентября 2019, 15:46
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Сегодня на 64-м году жизни после тяжелой болезни скончался известный российский арбитр, экс-генеральный директор Коллегии футбольных арбитров, экс-руководитель футбольных клубов «Динамо» (Брянск) и СКА (Ростов-на-Дону) Александр Штернгель.

В свое время он оказал большую помощь в организации конкурса «СЭ» «Золотая мантия» и затем долгое время выступал консультантом и экспертом нашего издания по судейским вопросам. Соболезнования от «СЭ».

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