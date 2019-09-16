Скончался экс-руководитель российских арбитров

Сегодня на 64-м году жизни после тяжелой болезни скончался известный российский арбитр, экс-генеральный директор Коллегии футбольных арбитров, экс-руководитель футбольных клубов «Динамо» (Брянск) и СКА (Ростов-на-Дону) Александр Штернгель.

В свое время он оказал большую помощь в организации конкурса «СЭ» «Золотая мантия» и затем долгое время выступал консультантом и экспертом нашего издания по судейским вопросам. Соболезнования от «СЭ».