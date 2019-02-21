Путин утвердил ратификацию соглашения с Белоруссией о безвизовом въезде по Fan ID

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Белоруссией, предусматривающего безвизовый въезд для зрителей международных спортивных мероприятий по паспорту болельщика (Fan ID), сообщает официальный портал правовой информации.

Соглашение применялось с 1 июня 2018 года и останется в силе до 10 июля этого года.

Fan ID помогал иностранцам беспрепятственно следовать в Россию на чемпионат мира-2018 через Белоруссию. Сейчас соглашение необходимо для беспрепятственного транзита иностранцев через Россию на II Европейские игры, которые пройдут в Белоруссии с 21 по 30 июня.