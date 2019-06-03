Паршикова покинула пост замглавы Минспорта

Наталья Паршикова освобождена от должности заместителя министра спорта РФ, сообщает официальный сайт правительства.

"Освободить Паршикову Наталью Владимировну от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Паршикова работала в Минспорта (и его ведомствах-предшественниках) с 2001 года. Должность заместителя министра спорта она занимала с 2008 года.