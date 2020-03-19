Олег Матыцин: «Надеюсь, лето вернет спорт в наши жизни»

Министр спорта России и глава FISU Олег Матыцин рассказал о влиянии коронавируса на спорт.

— Дорогие друзья. Надеюсь, что вы в безопасности, и с вами все хорошо, — сказал Матыцин в видеообращении на сайте FISU. — Сейчас для всех нас настали трудные времена. Многие спортивные, образовательные и культурные события отменены из-за пандемии коронавируса. Спортивный мир сильно отреагировал на эту ситуацию. Ради обеспечения безопасности наших спортсменов, официальных лиц, персонала и общественности, FISU перенесла многие мероприятия на неопределенный срок. Безопасность — это главный приоритет.

На данный момент сотрудники FISU работают из дома, но мы уверены, что останемся сильны, мы находимся в постоянном контакте с нашими федерациями и будущими оргкомитетами, мы продолжим информировать о всех событиях. Как только ситуация нормализуется, мы вернемся к нашим активностям. Надеюсь, лето вернет спорт в наши жизни. Сейчас я всех призываю проявить терпение. Соблюдайте меры предосторожности, предпринятые вашими организациями и правительствами.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.