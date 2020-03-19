На всей территории России из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
19 марта 2020, 16:55
Власти всех регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
Будут отменены все массовые мероприятия, в том числе спортивные, школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.
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