На всей территории России из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

Власти всех регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Будут отменены все массовые мероприятия, в том числе спортивные, школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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