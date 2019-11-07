Сборная Волховского района Ленинградской области одержала победу на Всероссийском фестивале детского дворового футбола. Команда «Волховский фронт» стала лучшей на региональном этапе турнира, прошла групповой этап, плей-офф и в финале выиграла у соперников из Ростова.

«Поздравляю волховскую команду с заслуженной победой. Для региона — это лучшая награда: видеть, как усилия, которые мы прикладываем к созданию доступной, современной инфраструктуры для развития массового спорта, превращаются в реальные успехи наших мальчишек и девчонок. Ежегодно в регионе строятся новые школьные стадионы и многофункциональные арены. Спортивные объекты должны быть в каждом поселении и быть доступны для всех», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Финальные игры Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 среди команд мальчиков и девочек 2005 — 2006 годов рождения прошли на поле академии «Спартак» по футболу им. Черенкова. За звание лучшей дворовой футбольной команды страны боролись более 800 юных спортсменов из 63 регионов Российской Федерации: 61 футбольная команда мальчиков и 21 — девочек.

А всего в муниципальных и региональных этапах по всей России участие в мероприятии приняло более 8200 команд из 1200 муниципалитетов из 73 субъектов РФ. На сегодняшний день это самое масштабное соревнование по дворовому футболу в России. Оно длилось c середины мая до конца августа.

Фестиваль проводится по инициативе Всероссийской федерации школьного спорта и Российского футбольного союза при поддержке Министерства спорта РФ. (Анатолий Курагин)