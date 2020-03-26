Источник: Игорь Николаев доставлен в Коммунарку с предварительным положительным анализом на коронавирус

Российский певец Игорь Николаев, являющийся болельщиком «Локомотива», доставлен в Коммунарку с подозрением на коронавирус, сообщает Telegram-канал «112».

Ранее в эту больницу был доставлен другой популярный певец и болельщик «Динамо» Лев Лещенко, у которого также подозрение на коронавирус.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.