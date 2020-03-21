Владимир Федосеев: «Алексеенко показал, что неплохо готов к турниру претендентов»

Вице-чемпион мира по быстрым шахматам Владимир Федосеев считает, что российские шахматисты нервничают на турнире претендентов. После трех туров лидируют Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв и Ван Хао, набравшие по 2 очка.

— Видно, что все наши игроки сильно нервничают, хотя хорошие паттерны в их игре присутствуют, — цитируют «Известия» Федосеева. — Особо выделю Кирилла Алексеенко, который показал, что неплохо готов к турниру. Если в первых двух турах у него чувствовался мандраж, то в партии с Яном Непомнящим Кирилл был очень близок к победе. Думаю, что эта партия поможет ему окончательно успокоиться и наш гроссмейстер еще удивит всех в Екатеринбурге.