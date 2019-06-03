Российская шахматная федерация сменит название

В Дагомысе прошел внеочередной съезд Российской шахматной федерации. Делегаты доверили вести заседание президенту шахматных федераций Кемеровской области и Сибирского федерального округа Максиму Ивахину, так как глава организации Андрей Филатов отсутствовал по семейным обстоятельствам.

– Исполнительный директор РШФ Марк Глуховский и глава технической дирекции федерации Александр Ткачев рассказали о том, какие изменения и дополнения необходимо внести в устав общероссийской общественной организации „Российская шахматная федерация“, чтобы привести этот основополагающий документ в соответствие с действующим законодательством РФ, – говорится в сообщении на официальном сайте организации. – Делегаты проголосовали за изменение названия организации на "Федерация шахмат России" и утвердили устав общероссийской общественной организации "Федерация шахмат России.