Перед матчем 18-го тура премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» (1:0) прошел шахматный турнир: два тура в быстрые шахматы сыграли команды болельщиков команд.

Открыли мероприятие приветственным словом генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Жуков, генеральный директор «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Георгий Фокин и исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

За петербургскую команду выступали международные гроссмейстеры, чемпионы Европы в составе сборной России Максим Матлаков и Кирилл Алексеенко, представитель футбольного клуба «Зенит» Илья Балакирев, заместитель генерального директора авиакомпании «Россия» Андрей Ординов, исполнительный директор компании Setl City Игорь Влащенко, женский международный мастер Анна Стяжкина, юниоры Артемий Шидловский и Варвара Воробьева.

За москвичей сыграли чемпион мира в составе сборной страны Ян Непомнящий, чемпион России Евгений Томашевский, первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Жуков, президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев, доцент кафедры экологического и земельного права МГУ им. Ломоносова Александр Корнеев, женский гроссмейстер Эльмира Мирзоева, юниоры Стефан Погосян и Алиса Нур-Мухаметова.

Встреча закончилась победой москвичей со счетом 9,5:6,5.

Организаторами мероприятия выступили федерация шахмат Москвы и спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга при поддержке Федерации шахмат России, фонда «Росконгресс» и футбольных клубов «Зенит» и «Спартак». (Даниил Недоступ)