Одион Игало: «В детстве у меня была футболка «МЮ», но не было денег, чтобы напечатать на ней фамилию»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало рассказал, что в детстве у него была футболка английского клуба и он смотрел игры команды за деньги.

— У меня была майка «Манчестер Юнайтед» в детстве, но на спине не было фамилии игрока, — сказал Игало в интервью официальному клубному журналу. — Это была одна из старых синих форм, но на спине точно не было имени. Нужно было заплатить, чтобы сделать принт, но у меня не было денег, чтобы заплатить за это!

Каждый раз, когда «Юнайтед» играл, я ходил с моими братьями и сестрами смотреть матчи. Тогда мы платили, чтобы смотреть игры, а теперь люди смотрят на меня и «Юнайтед». Болельщики отправляют мне сообщения о том, что не могут дождаться, чтобы увидеть меня на поле. Я очень рад этому.