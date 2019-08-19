Объявлен состав женской сборной России на чемпионат Европы. В команду вошли Горячкина, Лагно, Гунина, Кашлинская и Гиря

Старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский назвал состав национальной команды на командный чемпионат Европы, который состоится в Батуми (Грузия) с 23 октября по 3 ноября 2019 года.

В национальную сборную вошли: Александра Горячкина (2564), Екатерина Лагно (2544), Валентина Гунина (2497), Алина Кашлинская (2491) и Ольга Гиря (2462).

— Обычно важнейшим соревнованием, по результатом которого мы окончательно формируем женскую сборную России, является суперфинал чемпионата страны, — отметил Рублевский. — К сожалению, в этот раз в связи с положением о проведении командного чемпионата Европы мы должны заявить на него состав раньше, чем закончится наш внутренний чемпионат, принять решения прямо по его ходу. Учитывая текущее положение в турнире, рейтинг шахматисток и другие спортивные показатели, тренерский штаб принял решение послать в Батуми команду в следующем составе: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Алина Кашлинская и Ольга Гиря. Надеемся, что наш слегка обновленный состав позволит нам бороться на чемпионате Европы за медали самого высокого достоинства. Основными конкурентами для нас уже традиционно будут являться сборная Украины и Грузии, медалисты последней шахматной Олимпиады. К тому же грузинки опять, как и на Олимпиаде, выступают на своем поле, что делает эту команду вдвойне опасной. (Владимир Барский)