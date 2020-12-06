В Центральном доме шахматиста в Москве проходят Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и среди женщин.

Это главный турнир российского шахматного календаря 2020 года. В нем принимают участие Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александра Горячкина, Александра Костенюк и другие звезды. «СЭ» и Российская шахматная федерация предлагают видеотрансляцию Суперфиналов в режиме онлайн. Сегодня - второй игровой день соревнований.