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Карякин и Свидлер в Суперфинале чемпионата России — видеотрансляция на сайте «СЭ»

6 декабря 2020, 15:00

В Центральном доме шахматиста в Москве проходят Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и среди женщин.

Это главный турнир российского шахматного календаря 2020 года. В нем принимают участие Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александра Горячкина, Александра Костенюк и другие звезды. «СЭ» и Российская шахматная федерация предлагают видеотрансляцию Суперфиналов в режиме онлайн. Сегодня - второй игровой день соревнований.

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